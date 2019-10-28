شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 28- 10-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 28-10-2019.

إيقاف تداول 4 شركاتقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 4 شركات، لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، لتجاوزها نسبة 5% ارتفاعاً أو انخفاضاً. إيقاف تداول 4 شركاتقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 4 شركات، لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، لتجاوزها نسبة 5% ارتفاعاً أو انخفاضاً.

وجاءت قائمة الأسهم التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى المالية والصناعية المصرية، راية لخدمات مراكز الاتصالات، سماد مصر-ايجيفرت، مستشفى النزهة الدولى.

البورصة تربح 2.2 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 2.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 716.543 مليار جنيه. البورصة تربح 2.2 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 2.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 716.543 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 197.9 مليون ورقة مالية بقيمة 640.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 19.6 ألف عملية لعدد 173 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 72.37% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.34%، والعرب على 9.29% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 35.30% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 64.69%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 20.9 مليون جنيه، 1.6 مليون جنيه، 6.1 مليون جنيه، 4.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 4 ملايين جنيه، 28.8 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 14301 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 2061 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 17215 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 5306 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 533 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 1414 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.25% ليغلق عند عند مستوى 470 نقطة.

وارتفعت أسهم 65 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 69 شركة، ولم تتغير مستويات 38 شركة. وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- المالية والصناعية المصرية بسعر إغلاق 11.790 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.31%

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 4.100 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.40%

- العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 10.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.48%

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- المصرية لتطوير صناعة البناء-ليفت سلاب مصر بسعر إغلاق 8.790 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.15%

- آسيك للتعدين-اسكوم بسعر إغلاق 7.570 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.98%



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 94.150 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.61%

- مصر لصناعة الكيماويات بسعر إغلاق 6.940 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.72%

- راية لخدمات مراكز الاتصالات بسعر إغلاق 8.450 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.01%

- مستشفى النزهة الدولى بسعر إغلاق 49.860 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.08%

- أسمنت بورتلاند طرة المصرية إغلاق 6.670 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.03%