شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار حلاوة المولد فى الأسواق تبدأ من 35 وتصل لـ750 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد الخليج 365 ، متوسط أسعار عبوات حلاوة المولد هذا العام وعدد القطع التى تحتوى عليها كل عبوة ، حيث تتراوح أسعار العبوات من 35 جنيه الى 750 جنيها .عبوة بـ 35 جنيها بها 10 قطع
تحتوى على 2 قطعة ملبن سادة ، قطعة ملبن أصفر ، ملبن أحمر ، سمسمية، حمصية ، فولية ، قطعتين حمصيةعبوة بـ 65 جنيها بها 17 قطعة
تحتوي على 3 قطع مينى حمص ، قطعتين لكل من ملبن سادة ، سمسمية ، حمصية ، فولية ، دومية فول ، مينى سمسم ، وقطعة من الملبن الاحمر ، وجوز الهند بالزبيب ، ولديدة بالزبيب .عبوة بـ 80 جنيها تحتوى على 26 قطعة
تحتوى على 3 ملبن مكسرات ، قطعتين " سمسمية ، فولية ، ملبن سادة ، ملبن أصفر ، شريحة فسدق ،نوجا بالسودانى ، حمصية ، سمسمية "، وقطعة ملبن عبن جمل ، لديدة بالزبيب ، جوز هند بالزبيب ، لوزية ، فولية ، نوجا قمر الدين "
تحتوى على 4 قرص حمصية ، 2 قرص سمسم ، 2 قرص سودانى ، 2 قرص لديدة ، 2 جوز هند بالزبيب ، 2 قرص جوز هند ، 2 بسيمة بالبندق ، 2 ملبن سادة ، 2 ملبن أحمر ، طبق ملبن عين جمل صغير ، 2 فولية صوابع ، 2 سمسمية صوابع ، 1 لوزية صوابع ، 1 حمصية صوابععبوة بـ 225 جنيها تحتوى على 47 قطعة
5 قطع مينى حمص ، 4 قطع لكل من " سمسمية ، حمصية ، فولية " ، 3 قطع لكل من " ملبن سادة ، ملبن احمر ، مينى سمسم ، جوز هند بالزبيب ، لديدة بالزبيب " ، قطعتين لكل من دومية فول ، جوز هند بالبندق ، نوجا بالسودانى ، بسيمة سادة " ، وقطعة من "شريحة لوز ، شريحة بندق ، ملبن اصفر ، ملبن عين جمل ، ملبن مكسرات ، ملبن شيكولاتة ، نوجا بالكنافة "عبوة بـ550 جنيها تحتوى على 65 قطعة
6 قطع "سمسمية ، حمصية ، 5 قطع سمسم ، فولية ، 3 قطع "شريحة بندق ، ملبن سادة ، ملبن اصفر ، مينى فول ، جوز هند بالزبيب ، لديدة بالزبيب " وقطعتين " ملبن شيكولاتة ، بسيمة سادة ، بندق دومية " ،و " شريحة فسدق ، شريحة لوز ، ملبن مكسرات ، بسيمة مكسرات ، نوجا بالكنافة ، دومية فول "عبوة بـ 750 جنيها
تحتوى على 2 قرص حمصية ، طبق فولية كبير ، طبق سمسمية كبير ، طبق لديدة كبير ، طبق حمام بالزبيب كبير ، طبق بسيمة بالبندق صغير ، طبق حمصية كبير ، طبق ملبن بالبندق صغير ، طبق ملبن فسدق صغير ، 2 طبق ملبن عين جمل صغير ، طبق بسيمة بالفسدق صغير ، 5 ملبن جيلي ، طبق مشمشية بجوز الهند والفسدق ، قرص لوزية ، قرص فسدقية ، قرص بندقية ، قرص كاجو.
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