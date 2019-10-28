شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار حلاوة المولد فى الأسواق تبدأ من 35 وتصل لـ750 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد الخليج 365 ، متوسط أسعار عبوات حلاوة المولد هذا العام وعدد القطع التى تحتوى عليها كل عبوة ، حيث تتراوح أسعار العبوات من 35 جنيه الى 750 جنيها .

عبوة بـ 35 جنيها بها 10 قطع

تحتوى على 2 قطعة ملبن سادة ، قطعة ملبن أصفر ، ملبن أحمر ، سمسمية، حمصية ، فولية ، قطعتين حمصية

عبوة بـ 65 جنيها بها 17 قطعة

تحتوي على 3 قطع مينى حمص ، قطعتين لكل من ملبن سادة ، سمسمية ، حمصية ، فولية ، دومية فول ، مينى سمسم ، وقطعة من الملبن الاحمر ، وجوز الهند بالزبيب ، ولديدة بالزبيب .

عبوة بـ 80 جنيها تحتوى على 26 قطعة

تحتوى على 3 ملبن مكسرات ، قطعتين " سمسمية ، فولية ، ملبن سادة ، ملبن أصفر ، شريحة فسدق ،نوجا بالسودانى ، حمصية ، سمسمية "، وقطعة ملبن عبن جمل ، لديدة بالزبيب ، جوز هند بالزبيب ، لوزية ، فولية ، نوجا قمر الدين "

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عبوة بـ 245 جنيها

تحتوى على 4 قرص حمصية ، 2 قرص سمسم ، 2 قرص سودانى ، 2 قرص لديدة ، 2 جوز هند بالزبيب ، 2 قرص جوز هند ، 2 بسيمة بالبندق ، 2 ملبن سادة ، 2 ملبن أحمر ، طبق ملبن عين جمل صغير ، 2 فولية صوابع ، 2 سمسمية صوابع ، 1 لوزية صوابع ، 1 حمصية صوابع

عبوة بـ 225 جنيها تحتوى على 47 قطعة

5 قطع مينى حمص ، 4 قطع لكل من " سمسمية ، حمصية ، فولية " ، 3 قطع لكل من " ملبن سادة ، ملبن احمر ، مينى سمسم ، جوز هند بالزبيب ، لديدة بالزبيب " ، قطعتين لكل من دومية فول ، جوز هند بالبندق ، نوجا بالسودانى ، بسيمة سادة " ، وقطعة من "شريحة لوز ، شريحة بندق ، ملبن اصفر ، ملبن عين جمل ، ملبن مكسرات ، ملبن شيكولاتة ، نوجا بالكنافة "

عبوة بـ550 جنيها تحتوى على 65 قطعة

6 قطع "سمسمية ، حمصية ، 5 قطع سمسم ، فولية ، 3 قطع "شريحة بندق ، ملبن سادة ، ملبن اصفر ، مينى فول ، جوز هند بالزبيب ، لديدة بالزبيب " وقطعتين " ملبن شيكولاتة ، بسيمة سادة ، بندق دومية " ،و " شريحة فسدق ، شريحة لوز ، ملبن مكسرات ، بسيمة مكسرات ، نوجا بالكنافة ، دومية فول "

عبوة بـ 750 جنيها

تحتوى على 2 قرص حمصية ، طبق فولية كبير ، طبق سمسمية كبير ، طبق لديدة كبير ، طبق حمام بالزبيب كبير ، طبق بسيمة بالبندق صغير ، طبق حمصية كبير ، طبق ملبن بالبندق صغير ، طبق ملبن فسدق صغير ، 2 طبق ملبن عين جمل صغير ، طبق بسيمة بالفسدق صغير ، 5 ملبن جيلي ، طبق مشمشية بجوز الهند والفسدق ، قرص لوزية ، قرص فسدقية ، قرص بندقية ، قرص كاجو.