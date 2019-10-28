شكرا لقرائتكم خبر عن بلتون: ارتفاع أرباح "زين السعودية" السنوية نتيجة انخفاض رسوم الامتياز والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف بلتون، فى تقرير بحثى، أن ارتفاع إيرادات ربع العام لتبلغ 2 مليار ريال سعودي، مرتفعة بنحو 3% على أساس سنوى رغم انخفاضها بنسبة 2% على أساس ربع سنوى، وذلك بسبب إلى نمو قوى لمجمل الربح بنحو 13% على أساس سنوى مسجلاً 1,5 مليار ريال سعودى فى الربع الثالث من 2019 بنسبة نمو 6.8 نقطة مئوية على أساس سنوى لهامش مجمل الربح، ونسبة نمو 30% على أساس سنوى للربحية قبل خصم الإهلاك والاستهلاك والفوائد والضرائب مسجلة 949 مليون ريال سعودى فى الربع الثالث من 2019 (+10 نقطة مئوية على أساس سنوى لهامش الربح قبل خصم الإهلاك والاستهلاك والفوائد والضرائب).
وأشار بلتون، إلى إعلان شركة زين السعودية عن رد بعض المخصصات فى الربع الثالث من 2019 بتأثير صافى قدره 129 مليون ريال سعودى خلال ربع العام، مرتفعة من 126 مليون ريال سعودى فى الربع الثالث من 2018 و دون تغير على أساس ربع سنوي.
وأوصى بلتون، بالاحتفاظ بسهم شركة زين السعودية، مع قيمة عادلة 11.5 ريال سعودى.
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