شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الكويتية لصناعات الأنابيب - نفطية (PIPE) تحت سيطرة البائعين -تحليل صباحي- 28-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم خلال جلسة امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 96 فلس، منخفضا بفجوة سعرية وذلك بعدما لامس الحد العلوي للقناة الهابطة متوسطة الأجل، وهو ما يشكل مقاومة، كما اطلق مؤشر ماكد اشارة بيع، وهو ما يمهد الطريق امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم النفسي عند 90 فلس، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 100 فلس.
ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 95.0 بينما مستوى المقاومة هو 97.0 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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