شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الكويت الوطني (NBK) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 28-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق عند مستوى 940 فلس، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد اشارة سلبية، كما شهد السهم تراجعا اسفل خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل، وهو ما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 900 فلس، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 960 فلس.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 937.0 بينما مستوى المقاومة هو 944.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط