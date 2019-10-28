شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة أرزان الماليه للتمويل و الاستثمار (ARZAN) الانظار تتجه لاعلى -تحليل صباحي- 28-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع في اولى جلسات الاسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 28 فلس مرتفعا، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم منذ بداية شهر اغسطس الماضي، كما تمكن السهم من الاغلاق اعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” مما يجعل الانظار تتجه لاعلى لمستوى المقاومة التالي عند 30 فلس، شرط ثبات السهم اعلى مستوى 27 فلس

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 27.80 بينما مستوى المقاومة هو 28.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد