شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي الكويتي (ABK)يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 28-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره في الاجل القصير حيث واصل اتجاهه الهابط ليغلق امس الاحد عند مستوى 290 فلس، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد اشارة سلبية، بالتزامن مع انطلاق اشارة بيع على مؤشر ماكد، والذي يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 285 فلس كمستوى اول ثم 275 فلس كمستوى ثان، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 298 فلس.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 288 بينما مستوى المقاومة هو 292 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط