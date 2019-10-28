شكرا لقرائتكم خبر عن بنك بوبيان (BOUBYAN) يواصل جني الارباح -تحليل صباحي- 28-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم عمليات جني الارباح كما اشرنا في تقريرنا الاخير الاسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 563 فلس، في ظل تقارب كمية التداول من موسطها الشهري، كما اطلق مؤشر استوكاستيك اشارة بيع، لذلك نتوقع ان تستمر عمليات جني الارباح في الاجل القصير للوصول لمستوى الدعم 545 فلس، شرط ثبات السهم اسفل مستوى 580 فلس.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 561 بينما مستوى المقاومة هو 564 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط