شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 28-10-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 28-10-2019، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 2.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 716.543 مليار جنيه.

إيقاف تداول 4 شركاتقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 4 شركات، لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، لتجاوزها نسبة 5% ارتفاعاً أو انخفاضاً. إيقاف تداول 4 شركاتقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 4 شركات، لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، لتجاوزها نسبة 5% ارتفاعاً أو انخفاضاً.

وجاءت قائمة الأسهم التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى المالية والصناعية المصرية، راية لخدمات مراكز الاتصالات، سماد مصر-ايجيفرت، مستشفى النزهة الدولى.





البورصة تربح 2.2 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 2.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 716.543 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 197.9 مليون ورقة مالية بقيمة 640.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 19.6 ألف عملية لعدد 173 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 72.37% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.34%، والعرب على 9.29% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 35.30% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 64.69%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 20.9 مليون جنيه، 1.6 مليون جنيه، 6.1 مليون جنيه، 4.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 4 ملايين جنيه، 28.8 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 14301 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 2061 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 17215 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 5306 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 533 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 1414 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.25% ليغلق عند عند مستوى 470 نقطة.

وارتفعت أسهم 65 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 69 شركة، ولم تتغير مستويات 38 شركة. عامر جروبأعلنت شركة عامر جروب، عن تلقى إحدى شركاتها التابعة وهى شركة دلمار للتنمية السياحية، مخاطبات لوقف أعمالها مؤقتاً بمشروعها بورتو هليوبوليس الكائن بأرض شارع الثورة، لحين اعتماد ومراجعة الدراسة المرورية للمشروع، والتى قدمتها الشركة بالفعل وأعدتها وفقاً للمحددات الهندسية القياسية بمعرفة كبرى المكاتب الاستشارية المتخصصة. عامر جروبأعلنت شركة عامر جروب، عن تلقى إحدى شركاتها التابعة وهى شركة دلمار للتنمية السياحية، مخاطبات لوقف أعمالها مؤقتاً بمشروعها بورتو هليوبوليس الكائن بأرض شارع الثورة، لحين اعتماد ومراجعة الدراسة المرورية للمشروع، والتى قدمتها الشركة بالفعل وأعدتها وفقاً للمحددات الهندسية القياسية بمعرفة كبرى المكاتب الاستشارية المتخصصة.

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وأضافت "عامر جروب"، فى بيان للبورصة المصرية اليوم الاثنين، "يسعدنا أنت تكون الدولة منتبهه لاستيفاء كافة المشروعات الجديدة للشروط المرورية المتميزة، فإن الشركة من جانبها تؤكد على كفاءة مشروعها مرورياً وبامتياز وتواكبه مع ما يجرى من تطوير عملاق وغير مسبوق لمداخل ومخارج مصر الجديدة".

وسبق أن أعلنت عامر جروب عن إطلاق احدث مشروعاتها فى أهم وأرقى مناطق مصر الجديدة والذى يطل مباشرة على شارع الثورة تحت اسم "بورتو هليوبوليس".

وحققت شركة عامر جروب، زيادة فى المبيعات خلال الربع الثانى من عام 2019 بمبلغ 987 مليون جنيه يمثل منها القطاع العقارى 677 مليون جنيه و310 مليون جنيه مبيعات نادى اجازات بورتو وذلك بمشروعات ( بورتو سعيد وجولف بورتو مارينا وجولولف بورتو السخنة وساوث بيتش ) مقارنة بمبلغ قدره 618 مليون جنيه عن نفس الفترة من عام 2018 .

وحققت الشركة أرباح تقدر بمبلغ 692 مليون جنيه حيث تم إثبات إيرادات الاستثمار العقارى بمبلغ 359 مليون جنيه ويمثل قطاع الاستثمار العقارى 52% من إجمالى الإيرادات ونادى اجازات بورتو بنسبة 22% وقطاع المطاعم بنسبة 16% من إجمالى الإيرادات و10% فى الأنشطة الاخرى، وزيادة إيرادات الفنادق فى الربع الثانى من 2019 حيث بلغت 24.1 مليون جنيه وزيادة إيرادات المطاعم فى الربع الثانى من 2019 حيث بلغت 113 مليون جنيه.





السويس للأكياسأعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تنفيذ شركة السويس للأكياس، شراء 252.7 ألف سهم بسعر 26.01 جنيه للسهم الواحد بقيمة إجمالية 6.6 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وذلك فى إطار قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة، والمتعلق بشطب أسهم الشركة المصدرة من البورصه شطباً اختيارياً.

وكانت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة، قد قررت مخاطبة شركة السويس للأكياس، بموافاة البورصة المصرية بالجدول الزمنى لإنهاء إجراءات الشطب موقع من الممثل القانونى للشركة، وعلى أن يتم الانتهاء من جميع إجراءات شطب قيد أسهم الشركة من جداول البورصة المصرية بحد أقصى 31 يوليو المقبل.

واشترطت اللجنة، أن تلتزم شركة السويس للأكياس، بشراء الأسهم حرة التداول بسعر لا يقل عن السعر المحدد بدراسة القيمة العادلة للسهم المعدة من مستشار مالى مستقل من المقيدين بسجل الهيئة أو بسعر عرض الشراء المنفذ بالبورصة المصرية بتاريخ 2 أغسطس الماضى، أيهما أعلى.

وحققت السويس للأكياس أرباحاً بلغت 15.4 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية فى مارس الماضى، مقابل أرباح بلغت 13.2 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2017.



المصرية للمنتجعات السياحية المصرية للمنتجعات السياحية باع مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، 211 ألف سهم خلال جلسة تداول أمس الأحد بالبورصة المصرية، كما باعت مجموعة مرتبطة بالبنك المصرى لتنمية الصادرات 76.1 ألف سهم من خلال عمليتين، وذلك بحسب تقرير عن تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة.

فيما اشترى مساهم رئيسى بشركة الأهرام للطباعة والتغليف، 15.5 ألف سهم، واشترى مجلس إدارة بنك فيصل الإسلامي المصرى- بالدولار، مطاحن وسط وغرب الدلتا، 10 آلاف سهم، 23 سهما، على التوالي.