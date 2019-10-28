شكرا لقرائتكم خبر عن بورصات الخليج حمراء بجلسة الإثنين.. و"قطر" تواصل نزيف الخسائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصات الخليج بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ هبط المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية -تاسى، بنسبة 1.36% بضغوط هبوط قطاعات البنوك والطاقة، ودفعت عمليات جنى الأرباح على بعض الأسهم القيادية بورصة دبى للمنطقة الحمراء، كما ضغطت الأسهم القيادية على بورصة البحرين أيضاً، وواصلت بورصة قطر نزيف الخسائر.





بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.36% خاسراً 107.02 نقطة ليغلق عند مستوى 7784.71 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.63% خاسراً 64.70 نقطة ليغلق عند مستوى 3892.74 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 105 ملايين سهم بقيمة 2.4 مليار ريال، وارتفعت أسهم 45 شركة، فيما تراجعت 136 شركة.

وتراجع 16 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 3.99%، ثم قطاع البنوك بنسبة 2.22%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.97%، أعقبه قطاع الطاقة إنتاج الأغذية 1.57%، تلاه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.44%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.17%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.89%، فقطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.88%.

وجاء سهم "مجموعة السريع" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 7.82%، ثم عناية بنسبة 4.70%، ثم الباحة بنسبة 2.91%، فيما تصدر سهم "الأبحاث والتسويق" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 4.35% ثم الأهلى بنسبة 3.79%، ثم السعودى الفرنسى بنسبة 3.77%.





بورصة دبىتحول المؤشر العام لسوق دبى المالى، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.38% خاسراً 10.57 نقطة ليغلق عند مستوى 2777.07 نقطة، بضغوط هبوط قطاع العقارات.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 89.4 مليون سهم محققة ما قيمته 160.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 1934 صفقة لـ33 سهماً، وارتفعت 10 أسهم، وانخفض 21 سهما، واستقر سهمين.

وتراجعت 5 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.39%، أعقبه المؤشر الإسلامى بنسبة 0.52%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.13%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.02%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 0.63%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.56%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.42%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة دبى الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 10.98%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 3.03%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم مصرف السلام السودان بنسبة 5.88%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 5.08%.





بورصة قطرتراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.77% خاسرة 78.97 نقطة، لتغلق عند مستوى 10222.20 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 56.7 مليون سهم بقيمة 179.4 مليون ريال قطرى عبر 4388 صفقة، وارتفع 23 سهما، وانخفض 19 سهما، واستقرت 5 أسهم.

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وتراجعت 3 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.58%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.28%، تلاه قطاع الصناعات بنسبة 0.73%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.90%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.52%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.44%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.09%.





بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.25% خاسراً 3.81 نقطة ليغلق عند مستوى 1523.32 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك التجارية والصناعة.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 3.5 مليون سهم بقيمة 761.8 ألف دينار.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 15.73%، بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.78%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.43%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 1.57% بضغوط هبوط سهم شركة المنيوم البحرين بنسبة 0.23%.

فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.13% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.24%.

بورصة الكويتتراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط هبوط قطاعى النفط والغاز والخدمات المالية.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.15% خاسراً 8.45 نقطة ليغلق عند مستوى 5766.90 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.11% خاسراً 6.93 نقطة ليغلق عند مستوى 6284.61 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.25% خاسراً 11.77 نقطة ليغلق عند مستوى 4757.81 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 146.4 مليون سهم بقيمة 19.5 مليون دينار كويتى عبر 6007 صفقة.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 1.56%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.64%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.58%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.38%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.15%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.07%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.02%، فيما ارتفع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.09%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.91%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.11%.

وجاء سهم "شركة إيفا للفنادق والمنتجعات السياحية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 8.83%، تليه شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 7.69%، ثم شركة نور للاستثمار المالى بنسبة 6.96%، فيما تصدر سهم "شركة المعدات القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 11.48% ثم شركة وثاق للتأمين التكافلى بنسبة 10%، ثم شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة بنسبة 9.91%.