شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الصادرات المصرية غير البترولية 3% في 9 أشهر وتراجع طفيف للواردات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة التجارة والصناعة المصرية اليوم الاثنين، إن صادرات البلاد غير البترولية زادت 3% في أول تسعة أشهر من العام الجاري لتبلغ 19.201 مليار دولار في حين تراجعت الواردات 0.3 % إلى 52.399 مليار دولار.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي حصلت رويترز على نسخة منه أن الولايات المتحدة والسعودية وتركيا وإيطاليا وبريطانيا والإمارات استحوذت على 37% من الصادرات المصرية.

وقالت الوزارة في أبريل الماضي إنها تستهدف الوصول بقيمة الصادرات إلى 55 مليار دولار على مدى السنوات الخمس القادمة من 24.8 مليار دولار حاليا، وخصصت ستة مليارات جنيه لصندوق تنمية الصادرات في السنة المالية 2019-2020.