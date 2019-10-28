شكرا لقرائتكم خبر عن موجز اقتصاد الاثنين.. الاتحاد الدولى للاتصالات: 5G لم يطبق رسميا بالعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الإثنين، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، وعلى رأسها فعاليات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، والذي حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، والتي شهدت إعلان رئيس الاتحاد الدولي للاتصالات، أن الجيل الخامس للمحمول 5G مازال لم يطبق بشكل رسمي في العالم.. وإلى أهم العناوين الاقتصادية اليوم.

رئيس الاتحاد الدولي للاتصالات لليوم السابع: 5G لم يطبق رسميا بالعالم

وقال هولين زاو رئيس الاتحاد الدولي للاتصالات، إن الجيل الخامس للمحمول 5G مازال لم يطبق بشكل رسمي في العالم حيث لم يصدر الاتحاد الدولي للاتصالات المعايير واللوائح اللازمة لتشغيل الخدمة.

هولين زاو: سنضع لوائح ومعايير تشغيل 5G بمؤتمر الاتصالات العالمى بشرم الشيخ

وعلق هولين زاو رئيس الاتحاد الدولي للاتصالات، بشأن إعلان العديد من الشركات العالمية عن تقديم خدمات الجيل الخامس في العديد من الدول وحتى قبل تحديد المعايير اللازمة لتشغيل تقنية الجيل الخامس من جانب الاتحاد الدولي

الأونكتاد: مصر أكبر دولة جذبت استثمارات أجنبية بإفريقيا فى النصف الأول من 2019

وأكد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، أن مصر هى أكبر الدول جذبا للاستثمار الأجنبى المباشر فى قارة إفريقيا خلال النصف الأول من عام 2019، حيث اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 3.6 مليار دولار.

"شركات السياحة": أول رحلة عمرة 20 نوفمبر والأسعار تبدأ بـ13 ألف جنيه

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وأكد باسل السيسى نائب رئس غرفة شركات السياحة، أن سفر أول رحلة عمرة فى الموسم الجديد ستنطلق إلى المملكة العربية السعودية فى 20 نوفمبر المقبل، من خلال بوابة العمرة الإلكترونية التى أقرها مجلس الوزراء.

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات الاثنين وسط مشتريات أجنبية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 2.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 716.543 مليار جنيه.

التخطيط: تعزيزات إضافية بـ700 مليون جنيه لاستكمال مشروعات الطرق المتوقفة

كشفت المهندسة هناء ثروت، بقطاع البنية الأساسية بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عن تخصيص تعزيزات إضافية بمبلغ 700 مليون جنيه لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى.

انخفاض أسعار البرتقال 30% عن العام الماضى داخل أسواق الجملة

أكد محسن الفيومى عضو مجلس الأمناء سوق الجملة بـ6 أكتوبر، أن أسعار البرتقال واليوسفى تشهد انخفاضا عن العام الماضي بنسبة تزيد عن الـ30% وذلك بالمقارنة ببداية الموسم العام الماضى.

التمثيل التجارى: 597 مليون دولار حجم تجارة مصر مع إقليم بافاريا الألماني

يزور القاهرة حاليا وفد ألمانى برئاسة Roland Weigert نائب وزير الشئون الاقتصادية والتنمية الإقليمية والطاقة بولاية بافاريا الألمانية بزيارة إلى القاهرة خلال الفترة 27-30 أكتوبر 2019، وفق بيان رسمى لجهاز التمثيل التجارى.