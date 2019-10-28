شكرا لقرائتكم خبر عن آمال اتفاق التجارة الأمريكى الصينى ترفع أسهم أوروبا لذروة 21 شهرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لامست الأسهم الأوروبية أعلى مستوياتها منذ يناير كانون الثاني 2018 اليوم الاثنين، مدعومة بصناع السيارات وشركات التعدين بفعل آمال اقتراب الولايات المتحدة والصين من اتفاق تجارة، فى حين كبح المكاسب تراجع فى البنوك بقيادة اتش.اس.بي.سي.

وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه يتطلع إلى توقيع جزء كبير من اتفاق تجارة مع الصين قبل الموعد المقرر لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل بشأن التوقيت، ساعد هذا المؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأمريكي ليسجل مستوى قياسيا مرتفعا.

وعلى صعيد المؤشرات الأوروبية الرئيسية، ارتفع المؤشر داكس الغني بأسهم المصدرين في فرانكفورت 0.4%، في حين زاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3%.

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وقفز مؤشر قطاع السيارات 1.8%، مسجلا أعلى مستوياته في نحو ستة أشهر، في حين ارتفع مؤشر قطاع الموارد الأساسية 1.5%.

وقال كريج إيرلام، كبير محللي السوق لبريطانيا وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا فى أواندا،: "في حالة الاتفاق على المرحلة 1 (من اتفاق التجارة الأمريكي الصيني)، فهى خطوة هائلة إلى الأمام - تلك إشارة قوية وحقيقية إلى المستثمرين بأن تقدما يتحقق."

لكن سهم اتش.اس.بي.سي، أكبر بنوك أوروبا، هبط 3.7%، بعد أن خفض البنك هدفه لأرباح 2020، وقال إنه سيباشر إعادة هيكلة باهظة التكلفة على خلفية مناخ أعمال قاتم في أوروبا والولايات المتحدة.

دفعت أسهم اتش.اس.بي.سي مؤشر قطاع البنوك للانخفاض 0.4% وأبقت مؤشر الأسهم القيادية في أوروبا داخل النطاق الأحمر.