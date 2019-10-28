رؤية سوفت يضخ نصف مليار دولار في «غرنيزيل» البريطانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة يعتزم صندوق «رؤية سوفت» ضخ أكثر من نصف مليار دولار إضافية في شركة «غرنيزيل» البريطانية لدعم استراتيجية الشركة التوسعية. وأوضحت مصادر مطلعة لموقع thisismoney البريطاني أن صندوق التكنولوجيا العملاق «رؤية سوفت» يخطط لضخ 510 ملايين دولار إضافية في شركة «غرنيزيل» المالية الالكترونية البريطانية، بهدف إدخال خدمة جديدة. وقالت إن الشركة المالية المدعومة من قبل «رؤية سوفت» تجري محادثات متقدمة للاستحواذ على شركة التكنولوجيا «FreeUp»، والتي من شأنها أن تمكن العمال من الحصول على رواتبهم في وقت مبكر.



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