«بن داود» تعين جولدمان ومورجان لترتيب الإدراج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة مكة المكرمة

عينت مجموعة بن داود كلا من «جي بي مورجان» و«جولدمان ساكس» لبيع أسهم مجمعاتها التجارية وترتيب الإدراج، حيث تدير متاجر بن داود وأسواق الدانوب، وذلك مطلع العام المقبل بحسب مصادر لوكالة بلومبيرج الإخبارية .

ونقلت الوكالة عن مصادر رفضت الكشف عن هويتها، أن بن داود عينت «جي آي بي» كابيتال أيضا للعمل بالصفقة التي قد تقدر أعمالها بأكثر من 7 مليارات ريال (1.87 مليار دولار)، في ذات الوقت يعمل بنك الاستثمار موليس وشركاؤه كمستشار مالي.

Advertisements

وبدأت الشركة استعداداتها لإدراج أعمالها في سوق الأسهم في وقت سابق من العام الحالي وفقا للوكالة الأمريكية.

وأشارت الوكالة إلى أنه من المتوقع أن تسمح هذه الصفقة بتخلي بنك إنفستكورب عن حصة الأقلية في المتاجر التابعة لمجموعة «بن داود».

وتعد متاجر بن داود واحدة من سلاسل متاجر التجزئة في السعودية، ولديها 28 فرعا في مواقع رئيسية في جميع أنحاء المملكة، وتنتشر فروع بن داود في مواقع عدة في جدة ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، حيث تستقبل هذه المدن أعدادا كبيرة من الحجاج من مناطق مختلفة من العالم على مدار العام.

وتقدم بن داود منتجات من جميع أنحاء العالم، تحت فئات مختلفة وبأسعار منافسة لعملائها. وتؤمن مجموعة بن داود السلع والعلامات التجارية إلى متاجرها، بالتعاون مع عدد من الشركات العالمية والموردين.