تراجع أرباح HSBC ومخاوف من إعادة هيكلة باهظة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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هبطت أرباح بنك HSBC الفصلية إلى 4.8 مليارات دولار بالربع الثالث 2019، بنسبة بلغت 18%، وسط تحذيرات من خطة إعادة هيكلة باهظة التكلفة.

وقلص «اتش.اس.بي.سي» هولدينجز، الأرباح المستهدفة لعام 2020 إثر انخفاض حاد في الأرباح الفصلية.

ووصف الرئيس التنفيذي الموقت للبنك، نويل كوين، الأداء الضعيف في أوروبا والولايات المتحدة بأنه «غير مقبول»، لكنه قال إنه قد يتعين على المستثمرين الانتظار حتى أوائل العام المقبل للاطلاع على خططه الكاملة لإعادة هيكلة أكبر بنك أوروبي من حيث الأصول.

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وتأتي أحدث محاولة لإعادة هيكلة البنك وسط بيئة أعمال قاتمة نتيجة عوامل، من بينها تصاعد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة والانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي الذي يستغرق وقتا طويلا ودورة تيسير السياسة النقدية والاضطرابات في هونغ كونغ.

وأعلن البنك أمس، أن الأرباح قبل الضرائب بلغت 4.8 مليارات دولار في الربع الثالث مقارنة مع متوسط توقعات المحللين عند 5.3 مليارات دولار.

وقال كوين «خططنا السابقة لم تعد كافية لتحسين أداء هذه الأنشطة في ظل توقعات أضعف لنمو الإيرادات».

ولم يخف كوين الذي انضم للبنك في عام 1987، حرصه على شغل منصب الرئيس التنفيذي بشكل دائم. وكان رئيس مجلس الإدارة مارك تاكر صرح في أغسطس الماضي أن عملية البحث عمن سيحل محل الرئيس التنفيذي السابق جون فلينت قد تستغرق بين ستة و12 شهرا.