وزارة العمل: نتعامل مع التوظيف قطاعيا ونتفهم تحديات النمو والتوطين في القطاع الخاص

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الدمام

أكد قياديون في القطاعين الحكومي والخاص، أن تكامل وتناغم القطاعين أسهم في تحقيق أغلب مستهدفات التوطين، وأوجد فرص عمل جديدة وواعدة لأبناء وبنات الوطن.

وأفاد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتوطين، المهندس غازي الشهراني، خلال الجلسة الأولى لملتقى لقاءات الدمام 2019، التي ناقشت «اتجاهات التوظيف في ظل رؤية المملكة 2030»، بأن الوزارة تتعامل مع التوظيف في القطاع الخاص، بنظرة قطاعية، وتراعي الأسلوب والمنهجية بين القطاعات النامية والمزدهرة، لافتا إلى أن الوزارة تفهمت التحديات التي يواجهها كل قطاع في النمو والتوظيف، وعملت بالشراكة مع القطاعات الحكومية والخاصة العاملة في القطاعات، على معالجات أي تحديات لتوطين القطاع.

وأكد الشهراني أن اتفاقيات التوطين التي وقعتها الوزارة لتوطين عدد من القطاعات، أثمرت عن نتائج توطين إيجابية وتحقيق أغلب المستهدفات في توظيف السعوديين والسعوديات.

عموم المناطق

وأوضح مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الدكتور محمد السديري، خلال ذات الجلسة، أن ملتقى لقاءات سيعقد في عموم مناطق المملكة، بهدف استفادة الباحثين والباحثات عن عمل والطلاب والموظفين ورواد وأصحاب الأعمال، من مبادرات وبرامج الصندوق والتعريف بها، وكذلك التيسير عليهم وتوفير الجهد، مضيفا أن الصندوق يسعى لتعظيم استفادة جميع الشرائح من مخرجات ولقاءات الملتقى، والفعاليات المصاحبة له، من ندوات ومحاضرات وورش عمل، ومعرض توظيـف بمشـاركة منشآت القطـاع الخـاص.

وأكد السديري أن ملتقى لقاءات الرياض باكورة ملتقيات لقاءات، والذي أقيم في شهر مارس الماضي، ساهم في توظيف 6200 شاب وشابة في سوق العمل، بدعم من شركاء الصندوق في القطاع الخاص.

100 ألف وظيفة

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وذكر رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية المهندس عبدالحكيم الخالدي أن الغرفة وبدعم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق «هدف» تمكنت من عرض 100 ألف وظيفة خلال العام الحالي 2019، في ملتقيات التوظيف، أمام أبناء وبنات الوطن.

وأشاد بدعم وشراكة منظومة العمل والتنمية الاجتماعية للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن غرفة الشرقية خطت خطوات متقدمة في دعم وتأهيل شباب وشابات المنطقة، عبر تقديم عدد من الدورات التدريبية ومعارض التوظيف لتأهيلهم ومساندتهم في دخول سوق العمل.

من تكامل إلى تناغم

وأبان وكيل وزارة الصحة المساعد لتنمية الاستثمار الصحي الدكتور فياض الدندشي أن الجهات الحكومية انتقلت من التكامل إلى التناغم والمشاركة الفاعلة والإيجابية في التوطين وخلق فرص العمل الملائمة للسعوديين والسعوديات، مشيرا إلى أن وزارة الصحة عملت مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على بناء خطة عمل لتوطين القطاع الصحي، حيث أثمرت عن تحقيق مستهدفات توطين القطاع خلال ستة أشهر، كما عملت على تحسين بيئة العمل في القطاع، ومساعدته في النمو وخلق الوظائف.

إتقان مهارات المستقبل

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى المهدي إلى أن الهيئة تعمل بالشراكة مع الجهات المعنية على تأهيل وتدريب الشباب والشابات لمواكبة توجهات الهيئة في التحول إلى الصناعات التحويلية، وإتقان مهارات المستقبل.

معالجة فجوة المهارات

بدوره أكد مدير عام الإدارة العامة للمعرفة والمحتوى الرقمي في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس فارس الصقعبي أن الوزارة تعمل بالشراكة مع منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، على استراتيجية متكاملة لمعالجة الفجوة في المهارات الرقمية بالمملكة، وتأهيل وتدريب السعوديين والسعوديات على المهارات الرقمية.

المشاركون في جلسة «اتجاهات التوظيف في ظل رؤية 2030»