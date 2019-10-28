شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم «تيفاني آند كو» ترتفع 30% بعد عرض استحواذ من «لويس فيتون» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسهم شركة «تيفاني آند كو» للمجوهرات بنسبة 30%، وهو أكبر ارتفاع تحققه الشركة خلال عام، وذلك بعد أن عرضت مجموعة لويس فيتون للأزياء الاستحواذ على الشركة في مقابل 14.5 مليار دولار.

وقالت «تيفاني» في وقت سابق إنها تلقت عرضاً للشراء بـ 120 دولاراً للسهم الواحد، إلا أن الشركة دعت مساهميها للتريث، قائلةً إن مجلس الإدارة يراجع العرض ملياً.

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