شكرا لقرائتكم خبر عن «ألفابيت» تجري محادثات للاستحواذ على «فيتبيت» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت «رويترز» عن مصادر مطلعة قولها إن مجموعة «ألفابيت» للتكنولوجيا، الشركة الأم لـ «جوجل»، تجري محادثات للاستحواذ على شركة «فيتبيت» المصنعة للساعات الذكية. وتوقف التداول بسهم «فيتبيت» لفترة بعد أن ارتفع بنسبة تزيد على 18%، إلا أنه عاود الارتفاع بأكثر من 30% في تعاملات جلسة الأمس.

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