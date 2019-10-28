شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النيكل تنخفض رغم قرار حظر إندونيسيا بأثر فوري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النيكل خلال تعاملات اليوم على الرغم من قرار شركات التعدين في إندونيسيا بوقف تصدير النيكل الخام بشكل فوري.



يأتي ذلك بعد إعلان الحكومة الإندونيسية في الشهر الماضي عن قرار الحظر على شحنات تصدير النيكل بداية من يناير/كانون الثاني 2020 حتى عام 2022.



وكشفت الحكومة الإندونيسية – أكبر منتج لخام النيكل في العالم – عن أن هذا القرار تنوي به زيادة المعروض المحلي من المعدن لإنعاش صناعة الحديد والصلب.

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وأصدرت وزارة التعدين الإندونيسية عددا من القواعد التنظيمية من أجل فرضها على إنتاج النيكل وشحنه واستخدامه في الصناعات المحلية.



وقفزت أسعار النيكل بنحو 40% منذ الإعلان عن قرار الحظر الإندونيسي، وتم التداول عليه أدنى مستوى 17 ألف طن اليوم بعد بلوغ 18850 دولارا في وقت سابق، وهو المستوى الأعلى في خمس سنوات.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار العقود الفورية للنيكل بحلول الساعة 14:52 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.8% إلى 16649.2 دولار للطن، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 16885 دولار.