شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع في بداية تداولات الأسبوع..و"إس أند بي" عند أعلى مستوى قياسي جديد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم مدعومة بترقب عددا من الأحداث الهامة هذا الأسبوع مثل صدور نتائج أعمال الشركات وتقرير الوظائف وحالة سوق العمل في الولايات المتحدة.



وعلاوة على ذلك، سوف يبدأ غدا اجتماع الاحتياطي الاتحادي ويستمر حتى يوم الأربعاء القادم لاتخاذ قرار الفائدة مع توقعات بخفض الفائدة للمرة الثالثة منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.

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من ناحية أخرى، سوف تصدر الشركات "ألفابت" و"آبل" و"فيسبوك" و"جنرال موتورز" وغيرها نتائج الأعمال المالية عن الربع السنوي الثالث هذا الأسبوع.



من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على إمكانية التوصل إلى اتفاق جزئي جديد قريباً مع الجانب الصيني وسط تقدم محرز بشكل إيجابي بين البلدين.



وارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 14:57 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% (ما يعادل 150 نقطة) إلى 27111 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.8% (ما يعادل سبعين نقطة) إلى 8313 نقطة، فيما ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.6% (ما يعادل 20 نقطة) إلى 3042 نقطة.