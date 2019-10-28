شكرا لقرائتكم خبر عن خام برنت يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى 5 أسابيع استنادا على آمال تجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحولت أسعار الخام الدولي "نفط خام برنت" للارتفاع مع افتتاح السوق الأمريكية الاثنين لتوسع مكاسبها لليوم الخامس على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى خمسة أسابيع ، استنادا على آمال اقتراب الولايات المتحدة والصين من الإعلان عن اتفاق تجاري شامل ، وبدعم الانخفاض الكبير فى أنشطة الحفر الأمريكية.

ارتفع خام برنت إلى مستوي 62.22$ للبرميل الأعلى منذ 27 أيلول/سبتمبر الماضي ، من مستوى الافتتاح عند 62.03$ ، وسجل أدنى مستوي عند 61.64$.

أنهي خام برنت تعاملات يوم الجمعة مرتفعا بنسبة 0.9% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ،بعد أنباء إيجابية عن المحادثات التجارية الأمريكية الصينية.

حققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بمتوسط 5% الأسبوع الماضي ، فى ثاني مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،بعد توافر دلائل جديدة على اقتراب الولايات المتحدة والصين من إبرام اتفاق تجاري ،وعقب انخفاض مفاجئ فى المخزونات الأمريكية.

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قال مكتب الممثل التجاري الأمريكي يوم الجمعة إن الولايات المتحدة والصين على وشك الانتهاء من أجزاء المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين أكبر اقتصادين فى العالم.

وقالت وزارة التجارة الصينية يوم السبت إن المشاورات الفنية بشأن بعض أجزاء اتفاق التجارة مع الولايات المتحدة قد اكتملت بشكل أساسي.

أظهرت بيانات رسمية لشركة"بيكر هيوز" للخدمات النفطية انخفاض منصات الحفر و التنقيب الأمريكية " الأسبوع الماضي" بنحو 17 منصة ، بأكبر انخفاض أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي 26 نيسان/أبريل الماضي.

لينزل إجمالي المنصات العاملة فى منطقة حقول الزيت الصخري إلى 696 منصة ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 21 نيسان/أبريل 2017.

وبفضل أنشطة الحفر المرتفعة،قفز الإنتاج الأمريكي بحوالي 47% منذ منتصف عام 2016 إلى إجمالي 12.6 مليون برميل يوميا ،والذي يعد أعلى مستوى على الإطلاق للإنتاج فى الولايات المتحدة.