شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم على مشارف 1,800$ للأوقية للمرة الأولى تاريخيا بفضل آمال الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم بالتعاملات الفورية يوم الاثنين على نطاق واسع ، لتسجل مستوى قياسي جديد ،على بعد خطوات قليلة من الوصول لمستويات 1,800$ للأوقية للمرة الأولى تاريخيا ، مع توارد المزيد من الأخبار الإيجابية حول التقدم المستثمر فى المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ،والتي تشير إلى اقتراب أكبر اقتصادين فى العالم من إبرام اتفاق تجاري.

ارتفعت أسعار البلاديوم بالتعاملات الفورية بنسبة 1.6% إلى 1,793.70$ وهو أعلى مستوي على الإطلاق، ومستوى الافتتاح 1,764.50$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,764.50$.

أنهي البلاديوم تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 0.6% ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح فى أخر تعاملات الأسبوع.

وعلى مدار الأسبوع المنصرم ،حقق معدن البلاديوم ارتفاعا بنسبة 0.6% ، فى ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ، فى ظل استمرار مخاوف نقص المعروض بالسوق ، وتزايد آمال توصل الولايات المتحدة والصين لاتفاق تجاري شامل.

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قال مكتب الممثل التجاري الأمريكي يوم الجمعة إن الولايات المتحدة والصين على وشك الانتهاء من أجزاء المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين أكبر اقتصادين فى العالم.

وقالت وزارة التجارة الصينية يوم السبت إن المشاورات الفنية بشأن بعض أجزاء اتفاق التجارة مع الولايات المتحدة قد اكتملت بشكل أساسي.

وأدت الحرب التجارية الشراسة بين الولايات المتحدة والصين ،إلى موجة ركود واسعة فى قطاع التصنيع العالمي ،الأمر الذي أثر كثيرا على مستويات الطلب على المعادن الصناعية .

ويستخدم معدن البلاديوم فى تصنيع أنظمة عوادم السيارات ،وزادت أسعاره بأكثر من 41 خلال العام الجاري ، بسبب تصاعد مخاوف عجز المعروض ، بالرغم من ضعف قطاع صناعة السيارات فى العالم.