شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتراجع للمرة الأولى فى ثلاثة أيام بفعل احتمالات خفض الفائدة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، بصدد تكبد أول خسارة خلال ثلاثة أيام ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى فى أسبوع ، بالإضافة إلى الاحتمالات القوية لخفض الفائدة الأمريكية للمرة الثالثة هذا العام ،خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع.

تراجع مؤشر الدولار بحوالي 0.2 % إلى مستوى 97.67 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.85 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.89 نقطة.

حقق المؤشر يوم الجمعة ارتفاعا بنحو 0.2% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوع عند 97.90 نقطة ، مع استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات.

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على صعيد تعاملات الأسبوع الماضي،ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.7% ، مسجلا أول مكسب أسبوعي خلال شهر ، بفضل عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار حاليا فى سوق صرف العملات الأجنبية.

يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي "المركزي الأمريكي" غدا الثلاثاء اجتماعه الدوري بشأن مناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد الأكبر فى العالم ،على أن يصدر قراراته يوم الأربعاء ،وسط التوقعات شبه الكاملة لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 1.75% ، فى ثالث خفض فى معدلات الفائدة الأمريكية خلال هذا العام.

من ناحية أخرى ،قال مكتب الممثل التجاري الأمريكي يوم الجمعة إن الولايات المتحدة والصين على وشك الانتهاء من أجزاء المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين أكبر اقتصادين فى العالم.