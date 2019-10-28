شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تتخلي عن أعلى مستوى فى 4 أسابيع بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الاثنين للمرة الأولى خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، لتتخلي عن أعلى مستوى فى أربعة أسابيع ، بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، ويكبح الخسائر تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات.

تراجعت أسعار الفضة بنسبة 0.3% إلى مستوي 17.98$ للأوقية ، من مستوي الافتتاح عند 18.03$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 18.13$.

أنهي المعدن الأبيض"الفضة" تعاملات الجمعة مرتفعا بنسبة 1.4% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 18.33$ للأوقية ، بدعم صعود معظم المعادن الصناعية.

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وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،حققت أسعار الفضة ارتفاعا بنسبة 2.8% ، بأكبر مكسب أسبوعي منذ أواخر آب/أغسطس الماضي ،بدعم آمال تحسن الطلب الفعلي فى الصين على المعادن و السلع ،بالإضافة إلى نشاط الطلب على الأصول الاستثمارية الآمنة.

تراجع مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.1% ،عاكسا نزول مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،الأمر الذي يصب فى صالح ارتفاع أسعار المعادن والسلع المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي تراجع مستويات الدولار الأمريكي قبل انطلاق اجتماع السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الاتحادي غدا الثلاثاء، والذي من المتوقع على نطاق واسع أن يشهد خفض معدلات الفائدة الأمريكية لثالث مرة خلال هذا العام.