شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية قرب أعلى مستوى فى 21 شهرا بعد قرار تأجيل "بريكست" لمدة 3 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، لتحافظ على مكاسبها للجلسة السادسة على التوالي ، مقتربة من ملامسة أعلى مستوى فى 21 شهرا المسجل فى الجلسة السابقة ، يأتي هذا عقب قرار الاتحاد الأوروبي تأجيل مهلة انفصال بريطانيا عن التكتل الموحد "بريكست" لمدة ثلاثة أشهر جديدة حتى 31 كانون الثاني/يناير القادم.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنحو 0.3% حتى الساعة 11:12 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة مرتفعا بنسبة 0.2% ، فى خامس مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى 21 شهرا ،بفضل مؤشرات على تقدم فى المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

على مدار كامل جلسات الأسبوع الماضي، حقق المؤشر ارتفاعا بنسبة 1.6% ، فى ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل أخبار إيجابية عن نتائج كبرى الشركات خلال الربع الثالث من هذا العام.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، ليواصل مكاسبه للجلسة السادسة على التوالي ، مع وجود معظم البورصات و القطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

تصدر قطاع صناعة السيارات قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 1.3% ، مع صعود معظم أسهم القطاع ،مع توالي الأخبار الإيجابية عن المحادثات التجارية الأمريكية الصينية.

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أعلن رئيس المجلس الأوروبي "دونالد توسك" يوم الاثنين عبر تويتر أن المملكة المتحدة البريطانية سوف تتمكن من مغادرة الاتحاد الأوروبي فى أي وقت قبل 31 كانون الثاني/يناير القادم ،بشرط حصول رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" من الحصول على موافقة البرلمان على صفقة الخروج.

ويعد هذا التأجيل الجديد لبريكست هو الثالث ،حيث كان مقررا أولا فى 29 آذار/مارس ثم 12 نيسان/أبريل وبعد ذلك فى 31 تشرين الأول/أكتوبر.

ومن المقرر قيام مجلس العموم البريطاني فى وقت لاحق اليوم من التصويت على إجراء انتخابات عامة مبكرة فى كانون الأول/ديسمبر القادم ،من أجل كسر الجمود الذي طال أمده فى البرلمان البريطاني بشأن خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

من ناحية أخرى ،قال مكتب الممثل التجاري الأمريكي يوم الجمعة إن الولايات المتحدة والصين على وشك الانتهاء من أجزاء المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين أكبر اقتصادين فى العالم.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.3% ،لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق قبل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة مرتفعا بنسبة 0.4% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.1% ، وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.1% ،فى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 0.4 % ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ،وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 حوالي 0.2% على خلاف الاتجاه السائد فى أوروبا.