شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحافظ على مكاسبه قرب أعلى مستوى فى 3 أسابيع بدعم تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتحافظ على مكاسبها لليوم الخامس على التوالي ، بالقرب من أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، بدعم تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، وقبل تصويت البرلمان البريطاني على إجراء انتخابات مبكرة فى المملكة المتحدة.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بحوالي 0.3% إلى 1,508.20$ للأونصة ، ومستوى الافتتاح 1,504.10$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,502.08$.

حقق المعدن الثمين "الذهب" يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.1% ،فى رابع مكسب يومي على التوالي ،وسجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 1,517.94$ للأونصة.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الفائت،ارتفعت أسعار الذهب بنسبة واحد بالمئة ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل عمليات شراء المعدن كملاذ آمن ، بفعل ارتفاع المخاطر حول انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي مرة أخرى.

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تراجع مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.1% ،عاكسا نزول مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،الأمر الذي يصب فى صالح ارتفاع أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي تراجع مستويات الدولار الأمريكي قبل انطلاق اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي غدا الثلاثاء، والذي من المتوقع على نطاق واسع أن يشهد خفض معدلات الفائدة الأمريكية لثالث مرة خلال هذا العام.

من ناحية أخرى ،قرر الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين تأجيل انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي "بريكست" لمدة ثلاثة أشهر أخرى تنتهي فى 31 كانون الثاني/يناير القادم ، من أجل منح المملكة المتحدة مزيدا من الوقت للتغلب على حالة الانقسام السياسية التي تشهدها البلاد حاليا عقب الاتفاقية الأخيرة لرئيس الوزراء "بوريس جونسون" مع زعماء أوروبا.

وفى نفس الإطار يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم تصويت مجلس العموم البريطاني على طلب رئيس الوزراء بوريس جونسون إجراء انتخابات عامة مبكرة ،والتي يهدف من خلالها الحصول على دعم جديد من الشعب البريطاني للمضي قدما فى تنفيذ اتفاقية الانفصال الأخيرة.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت يوم الجمعة بدون أي تغيير يذكر وذلك لليوم الثاني على التوالي ، ليستمر الإجمالي عند 918.48 طن متري.