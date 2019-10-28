شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع بفعل عمليات جني أرباح وبيانات صينية ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الاثنين للمرة الأولى فى خمسة أيام ، لتتخلي عن أعلى مستوى فى خمسة أسابيع المسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ، مع نشاط ملحوظ لعمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى تجدد المخاوف حيال الاقتصاد الصيني بعد بيانات ضعيفة عن أرباح الشركات الصناعية.

بحلول الساعة 10:10بتوقيت جرينتش تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 56.35$ للبرميل من مستوي الافتتاح 56.62$، بعدما سجل أعلى مستوي 56.80$ الأعلى منذ 26 أيلول/سبتمبر الماضي ، وأدنى مستوي 56.24$.

وانخفض خام برنت إلى مستوي 61.85$ للبرميل من مستوي الافتتاح 62.03$ ، بعدما سجل أعلى مستوي 62.14$ الأعلى منذ 30 أيلول/سبتمبر ،وأدنى مستوي 61.64$.

عند تسوية الأسعار يوم الجمعة حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة واحد بالمئة ، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.9% ،فى رابع مكسب يومي على التوالي ، بدعم انخفاض كبير فى منصات الحفر والتنقيب الأمريكية.

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أظهرت بيانات رسمية لشركة"بيكر هيوز" للخدمات النفطية انخفاض منصات الحفر والتنقيب الأمريكية " الأسبوع الماضي" بنحو 17 منصة ، بأكبر انخفاض أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي 26 نيسان/أبريل الماضي.

لينزل إجمالي المنصات العاملة فى منطقة حقول الزيت الصخري إلى 696 منصة ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 21 نيسان/أبريل 2017.

وبفضل أنشطة الحفر المرتفعة،قفز الإنتاج الأمريكي بحوالي 47% منذ منتصف عام 2016 إلى إجمالي 12.6 مليون برميل يوميا ،والذي يعد أعلى مستوى على الإطلاق للإنتاج فى الولايات المتحدة.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،حققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بمتوسط 5% ، فى ثاني مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،بعد توافر دلائل جديدة على اقتراب الولايات المتحدة والصين من إبرام اتفاق تجاري ،وعقب انخفاض مفاجئ فى المخزونات الأمريكية.

أظهرت بيانات فى بكين انخفاض أرباح الشركات الصينية فى أيلول/سبتمبر للشهر الثاني على التوالي ،مع استمرار انخفاض أسعار المنتجين ،فى أحدث الإضرار التي تسيطر على الاقتصاد الصيني ،نتيجة الحرب التجارية الشراسة التي تخوضها البلاد مع الولايات المتحدة الأمريكية.