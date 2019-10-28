شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يوافق على تأجيل "بريكست" إلى 31 يناير 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافق سفراء الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين فى بروكسيل على تأجيل انفصال بريطانيا عن التكتل الأوروبي "بريكست" لمدة ثلاثة أشهر جديدة تنتهي فى 31 كانون الثاني/يناير القادم.

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