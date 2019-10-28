شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يتخلي عن أعلى مستوى فى 5 أسابيع بفعل عمليات جني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الاثنين للمرة الأولى خلال الأربعة أيام الأخيرة ، لتتخلي عن أعلى مستوى فى خمسة أسابيع ، مع نشاط ملحوظ لعمليات التصحيح وجني الأرباح ،وحققت العملة الرائدة فى سوق التشفير أكبر مكسب أسبوعي فى أربعة أشهر ، بعدما دعا الرئيس الصيني "شي جين بينغ" إلى تسريع الاعتماد على تكنولوجيا البلوكشين فى دفع الابتكار والتحول الصناعي.

فى بورصة "بتستامب" انخفضت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 259$ بما يعادل نسبة 2.7% إلى 9,288$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 9,547$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 9,950$.

أنهت أسعار البتكوين تعاملات الأحد مرتفعة بنسبة 3.3% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ،وسجلت فى اليوم السابق أعلى مستوى فى خمسة أسابيع عند 10,350$ ، مع تسارع عمليات الشراء بعد تعليقات الرئيس الصيني.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،حققت أكبر رقمية فى العالم"البتكوين" ارتفاعا بنسبة 16% ،فى ثاني مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ منتصف حزيران/يونيو الماضي.

فقدت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الاثنين حوالي 3 مليار$ إلى إجمالي 249 مليار$ ،مع هبوط تصحيحي فى أسعار البتكوين ومعظم العملات الرقمية الكبرى.

وسجلت القيمة الإجمالية لسوق التشفير يوم الخميس 24 تشرين الأول/أكتوبر مستوي 203 مليار$ ،والذي يعد أدنى مستوى منذ أيار/مايو الماضي ،لتتعافي سريعا مسجلة يوم السبت مستوي 262 مليار$ ،والذي يعد أعلى مستوي منذ 23 أيلول/سبتمبر الماضي.

Advertisements

قفزت القيمة السوقية فى أقل من 72 ساعة بحوالي 60 مليار$ بما يعادل نسبة 30% ، مع تسارع الدببة فى تغطية مراكز بيع ،وزيادة مراكز الشراء من قبل الثيران.

دعا الرئيس الصيني "شي جين بينغ" إلى الإسراع فى تبني تكنولوجيا البلوكشين فى البلاد ،وقال إن القيام بذلك سيكون ضروريا للابتكار التكنولوجي والتحول الصناعي.

وأضاف رئيس ثاني أكبر اقتصاد فى العالم ،إن بلاده ستصبح مؤيدة لصناعة التشفير فى العالم ،وستسعي إلى تنفيذها فى جميع أنحاء الاقتصاد.

وفى نفس الإطار وعلى حسب ما ذكرته وكالة "رويترز" اليوم الاثنين حث رئيس قسم التكنولوجيا فى بنك الشعب الصيني PBoC البنوك المحلية على تكثيف تطبيقها لتكنولوجيا البلوكشين فى التمويل الرقمي.

جدير بالذكر إن التصريحات الأخيرة للرئيس الصيني تدافع عن تكنولوجيا البلوكشين وليس البتكوين وغيره من العملات المشفرة ،حيث لا يزال هناك نفور طويل الأمد تجاه تلك العملات ،حيث تم حظر إصدار العملات الأولية وبورصات التشفير ،وقد يتبع ذلك حظر التعدين أيضا.

وقد تعبر تعليقات الرئيس الصيني عن تحول إيجابي تجاه صناعة التشفير فى الصين ،حيث لا يزال البنك المركزي الصيني يعمل على إصدار عملته الرقمية الخاصة ،والتي قد تري النور قريبا جدا ، وتشير بعض الأنباء أن عام 2020 قد يشهد ظهور تلك العملة.