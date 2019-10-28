شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر السوق العام (BKA) يتحرك في نطاق ضيق -تحليل صباحي- 28-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال المؤشر يتحرك في نطاق ضيق على المدى القصير منذ الاسبوع الماضي حتى امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 5775 نقطة، مقتربا بذلك من الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تساهم في دفع المؤشر لاسفل مرة اخرى للوصول لمستوى الدعم 5600 نقطة ، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 5800 نقطة.
ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 5,767 بينما مستوى المقاومة هو 5,782 نقطة
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