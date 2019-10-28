شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يكتسي باللون الاحمر -تحليل صباحي- 28-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال اولى جلسات الاسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 10301 نقطة منخفضا، وبالتزامن مع انطلاق اشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 10200 نقطة كمستوى اول ثم 9750 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10450 نقطة.
ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,250 بينما مستوى المقاومة هو 10,358 نقطة
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