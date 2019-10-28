شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يتوقف لالتقاط الأنفاس – تحليل صباحي – 28-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته ، ليكسر سلسلة من ثلاثة ارتفاعات متتالية ، ليحاول بذلك جني أرباحه واكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد ، بهدف استعداداته للتخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل المؤشر خسائر بلغت نسبتها -0.27% بما يعادل -21.55 نقطة ، وذلك في ظل توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، مع تأثره باختراق خط اتجاه هابط على المدى القصير .

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع المؤشر بتداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة الذي أصبح محورياً في تلك المرحلة عند 8000.00 ، طيلة استقراره أعلى مستوى 7713.89 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7713.89 ومستوى المقاومة 8000.00 .

Advertisements