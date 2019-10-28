شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الجنيه الإسترليني فى انتظار قرار الاتحاد الأوروبي بشأن تأجيل "بريكست" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ضمن نطاق محدود من التعاملات مقابل الدولار الأمريكي ، مع عزوف المستثمرين عن بناء مراكز جديدة ، ترقبا لصدور قرار الاتحاد الأوروبي بشأن تأجيل "بريكست" لفترة زمنية جديدة على الأرجح سوف تكون ثلاثة أشهر ،بالإضافة إلى ترقب تصويت البرلمان البريطاني مساء اليوم على إجراء انتخابات عامة مبكرة فى البلاد.

يتداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بحلول الساعة 07:35 بتوقيت جرينتش حول مستوي 1.2825$ من سعر الافتتاح 1.2817$ ،وسجل أعلى سعر 1.2834$ وأدنى سعر 1.2810$.

فقد الجنيه يوم الجمعة نسبة 0.2% مقابل الدولار ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3% مقابل الدولار الأمريكي ، فى أول خسارة أسبوعية خلال شهر ، ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى فى خمسة أشهر عند 1.3012$.

وبخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ،تراجع الجنيه تحت ضغط حالة الارتباك التي أحدثها البرلمان البريطاني حول أزمة انفصال المملكة المتحدة عن التكتل الأوروبي "بريكست".

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صوت المشرعون البريطانيون الأسبوع الماضي بأغلبية 329 صوتا مقابل 229 صوتا لصالح خطة انفصال البلاد المقدمة من رئيس الوزراء بوريس جونسون ، لكنهم عارضوا بعد ذلك الجدول الزمني الضيق للغاية لجونسون لاستكمال العملة التشريعية فى ثلاثة أيام بأغلبية 322 صوتا مقابل 308 صوت.

وتعد تلك المرة الأولى التي يوافق فيها مجلس العموم البريطاني على دعم لاتفاق حول كيفية مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي ،بعدما رفض سابقا ثلاث مرات الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الحكومة السابقة "تيريزا ماي" ،ودفع الاتحاد الأوروبي إلى تمديد مهلة المغادرة مرتين.

ويصر رئيس الوزراء "بوريس جونسون" على الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة فى حالة رفض البرلمان الجدول الزمني لبريكست ،والأمر أصبح متروك الآن للاتحاد الأوروبي ليقرر ما إذا كان سيمدد الموعد النهائي لمغادرة بريطانيا المحدد بنهاية الشهر الجاري.

وبعد تصويت النواب البريطانيين ،ومع تزايد آمال تمرير اتفاق الانفصال الأخير ،أوصي رئيس المجلس الأوروبي "دونالد توسك "زعماء أوروبا بالموافقة على تأجيل جديد وثالث لبريكست ،والذي كان مقررا أولا فى 29 آذار/مارس ثم 12 نيسان/أبريل وبعد ذلك فى 31 تشرين الأول/أكتوبر.

وعلى حسب وكالة "رويترز" من المقرر إن يجتمع سفراء الاتحاد الأوروبي السبعة و العشرون بحلول الساعة 09:00 جرينتش اليوم الاثنين فى بروكسيل للاتفاق على تأجيل "بريكست" لمدة ثلاثة أشهر جديدة تنتهي فى 31 كانون الثاني/يناير القادم.

وعقب صدور القرار تتجه أنظار المستثمرين صوب مجلس العموم البريطاني ، حيث من المقرر إجراء تصويت بحلول مساء اليوم على إجراء انتخابات عامة مبكرة فى البلاد.