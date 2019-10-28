شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الأمريكي من الأدنى لها في أسبوعين أمام الين الياباني في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة في أربعة جلسات من الأدنى له منذ 15 من تشرين الأول/أكتوبر الجاري أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد عالمياً.

في تمام الساعة 06:18 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.06% إلى مستويات 108.73 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 108.67 والتي تعد أدنى مسوي للزوج خلال تداولات الجلسة، بينما حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 108.79.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار الخدمات والتي أظهرت استقرار النمو عند 0.5% دون تغير يذكر عن آب/أغسطس الماضي، متوافقة مع التوقعات، بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق لقرارات وتوجهات صانعي السياسية النقدية لدى البنك المركزي الياباني والكشف عن بيان السياسة النقدية لبنك اليابان الخميس المقبل وذلك قبل للمؤتمر الصحفي الذي يعقده محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا في طوكيو.

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على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تعكس تسارع وتيرة النمو إلى 0.3% مقابل 0.2% في آب/أغسطس، ويأتي ذلك بالتزامن صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح اتساع العجز إلى ما قيمته 73.5$ مليار مقابل 72.8$ مليار في آب/أغسطس.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق غداً الثلاثاء لانطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في واشنطون والذي المتوقع يتم من خلاله خفض الفائدة على أموال الفيدرالية بواقع 25 نقطة أساس للاجتماع الثالث على التوالي إلى ما بين 1.50% و1.75% وذلك قبل المؤتمر الصحفي المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأربعاء، وذلك في أعقاب مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتوسع في التحفيز وخفض الفائدة.

كما يتطلع المستثمرين أيضا الأربعاء المقبل للكشف عن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة عن الربع الثالث والتي قد تظهر تباطؤ وتيرة النمو لأكبر اقتصاد في العالم إلى 1.6% مقابل 2.0% في الربع الثاني الماضي، كما قد تعكس القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار عن الربع الفصلي الماضي تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.8% مقابل 2.4% في الربع الثاني.

ومن المرتقب أيضا أن نشهد الأربعاء الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل الأمريكي مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى 125 ألف وظيفة مضافة مقابل 135 ألف وظيفة مضافة في أيلول/سبتمبر، وذلك قبل ساعات من الكشف عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة إلى معدل الدخل في الساعة لشهر تشرين الأول/أكتوبر.