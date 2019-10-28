شكرا لقرائتكم خبر عن رؤية سوفت بنك: 14 شركة بمحفظتنا تتوسع بالسعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال الرئيس التنفيذي لشركة سوفت بنك راجيف ميسرا، إن صندوق رؤية سوفت بنك يقوم بتعديل استراتيجيته الاستثمارية، لتشديد قواعد الحوكمة للشركات التابعة.

وأضاف ميسرا أن الصندوق سيقوم بإبطاء وتيرة طرح الشركات للاكتتاب، في أحدث مراجعة لاستراتيجيته بعد خسائر WeWork، بحسب "العربية نت".

وأكد التزام الصندوق باستراتيجيته الأساسية في دعم الشركات الناشئة وخلق الوظائف في السعودية.

وأوضح أن 14 شركة في محفظته الاستثمارية تخطط للتوسع في المملكة من بينها Katerra للإنشاءات و Oyo للفنادق.

وأشار إلى أن قيمة الاستثمارات في محفظة الصندوق ارتفعت بـ 20 مليار دولار منذ يونيو الماضي، وهو ما سيعوض تأثير خفض قيمة الاستثمارات في كل من WeWork وUber.

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وذكرت صحيفة فايننشال تايمز في وقت سابق أن مجموعة سوفت بنك تخطط لضخ مليار دولار إضافية أو أكثر في وي ورك، من خلال إعادة التفاوض حول اتفاق ضمان أُبرم قبل انخفاض للتقييمات تسبب في تأخير الطرح العام الأولي للشركة الأميركية الناشئة المتخصصة في توفير المساحات الإدارية.

ومن شأن الخطة زيادة استثمار المجموعة اليابانية الأصلي المزمع البالغ قدره 1.5 مليار دولار في وي ورك بموجب الاتفاق، وهو ما يعطي الشركة الأميركية الحق في تلقي الأموال في أبريل من العام القادم، مقابل أسهم عادية من الفئة ‭‭‬أ‭‬‬.

قالت مصادر إن مجموعة سوفت بنك اليابانية، ساهمت بنصف قيمة صندوق استثماري جديد حجمه 400 مليون دولار، قامت بتدشينه "مبادلة" بهدف الاستثمار في الشركات الأوروبية الناشئة.

وفي العام قبل الماضي، قالت مصادر لوكالة بلومبرج الإخبارية إن شركة مبادلة للتنمية المملوكة لحكومة أبوظبي، تتطلع لضخ مابين 10 إلى 15 مليار دولار في صندوق "رؤية سوفت بنك" الذي أطلقه صندوق الاستثمارات العامة السعودي وسوفت بنك الياباني.

وعلى صعيد مجموعة سوفت بنك اليابانية ففي نهاية العام الماضي قالت مصادر إن المجموعة قد تدرس شراء حصة أقلية في الشركة السعودية للكهرباء من صندوق الاستثمارات العامة الصندوق السيادي للمملكة.

وقام الصندوق السعودي خلال عام 2016، بضخ 45 مليار دولار في صندوق "رؤية سوفت" التكنولوجي بالتعاون مع "سوفت بنك" الياباني، كما استثمر 3.5 مليار دولار في "أوبر"، كذلك تم الإعلان عن تحويل 100 مليار ريال من الاحتياطيات إلى الصندوق في نوفمبر الماضي.