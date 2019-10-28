شكرا لقرائتكم خبر عن الانخفاض في معدل مخصصات الديون يصعد بأرباح بنك "البحرين والكويت" 13.5% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية الأولية لبنك البحرين والكويت، المُعلنة اليوم الإثنين، عن ارتفاع أرباحه بنسبة 13.5% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وقال البنك، في بيان لموقع سوق البحرين المالي، إنه حقق صافي ربح- خاص بملاك البنك- بلغ 15.5 مليون دينار بحريني مقابل أرباح بلغت 13.6 مليون دينار بحريني في الربع المقابل من 2018.

وأرجع البنك الزيادة في الأرباح خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى الانخفاض في معدل مخصصات الديون بنسبة 44.9% مقابل ارتفاع تكاليف التشغيل بنسبة 7.9%. كذلك حقق البنك صافي دخل تشغيلي (بعد خصم المخصصات وباستثناء حصة الأرباح من الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة) خلال الربع الثالث من العام بلغ 14.3 مليون دينار بحريني، مُقابل 12.8 مليون دينار خلال الربع المُقابل من العام 2018.

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وعلى النحو ذاته، حقق البنك صافي أرباح بلغ 55.5 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 48.4 مليون دينار في الفترة المقابل من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 14.6%.

كما حقق البنك صافي دخل تشغيلي -بعد خصم المخصصات وباستثناء حصة الأرباح من الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة- خلال التسعة أشهر الأول من العام بلغ 49.6 مليون دينار بحريني، مقابل 46.8 مليون دينار بحريني في الفترة نفسها من العام السابق أي بزيادة نسبتها 6%.

وبحسب بيان البنك، بلغ إجمالي الأصول 3.74 مليار دينار بحريني في نهاية شهر سبتمبر من العام 2019 ، مقابل 3.58 مليار دينار بحريني بنهاية السنة المالية 2018 بارتفاع بنسبة 4.4%.

كذلك نمت محفظة الأوراق المالية الاستثمارية بنسبة جيدة بلغت 10.1% لتبلغ 881.3 مليون دينار بحريني، مقابل 800.3 مليون دينار بحريني بنهاية شهر ديسمبر 2018 .