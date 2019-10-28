شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة المبيعات تدفع "الخزف السعودي" إلى التحول للربحية بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية غير المدققة لشركة الخزف السعودي، المعلنة اليوم الإثنين، عن تحولها للربحية خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 34.5 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 38.5 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثالث إلى الزيادة في المبيعات الناتجة عن ارتفاع متوسط السعر والكمية المباعة، وذلك على الرغم من زيادة في مصروفات المبيعات والتسويق وتكاليف التمويل مقابل انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية.

Advertisements

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 291.7 مليون ريال بالربع الثالث من العام الجاري، مُقابل إيرادات بلغت 250 مليون ريال بالربع المُقابل من العام 2018.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي خسارة بلغ 6.7 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 135 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة تراجع في الخسائر بلغت 95.1%.

وكانت الشركة قد حققت صافي خسائر بلغ 41.2 مليون مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 96.5 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة تراجع بلغت 57.3%.

أخبار وتقارير ذات صلة: