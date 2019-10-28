شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة المبيعات تُضاعف أرباح "أسمنت الجنوبية" 1572% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية لشركة أسمنت المنطقة الجنوبية، المعلنة اليوم الإثنين، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 1572% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقها صافي أرباح بلغ 90.3 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 5.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وارتفعت الأرباح التشغيلية إلى 96 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 10 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح خلال الربع الثالث إلى زيادة ايرادات المبيعات بنسبة 45.92%، بالإضافة إلى انخفاض الأعباء التمويلية للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بنسبة 8.1%.

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وارتفعت الإيرادات خلال الربع الثالث إلى 286 مليون ريال مقابل إيرادات بلغت 196 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 301 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 143 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 110.5%.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 211 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 138 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 52.9%.

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