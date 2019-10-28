شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض طفيف بأرباح "متطورة" للربع الثالث بسبب الارتفاع في المصاريف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية غير المدققة للشركة السعودية للصناعات المتطورة، المعلنة اليوم الإثنين، تراجعاً في الأرباح بنسبة 0.346% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 11.5 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 11.54 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وقالت الشركة: إن التراجع في الأرباح خلال الربع الثالث يعود إلى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية وارتفاع تكاليف التمويل، على الرغم من ارتفاع الإيرادات بسبب ارتفاع حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة وارتفاع توزيعات الأرباح المكتسبة وارتفاع الإيرادات الأخرى وانخفاض الزكاة التقديرية خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

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وارتفعت إيرادات الشركة إلى 13.6 مليون ريال بالربع الثالث من العام الجاري، مُقابل إيرادات بلغت 12.9 مليون ريال بالربع المُقابل من العام 2018.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 32 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 29.8 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 7.3%.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 20.5 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 18.3 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 12.3%.

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