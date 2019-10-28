شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة المبيعات يدفع "صافولا" لتسجيل أرباح بـ 222 مليون ريال بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال مجموعة صافولا، المعلنة اليوم الإثنين، عن تحولها لتحقيق الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقها صافي أرباح بلغ 221.8 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 50.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة التحول إلى الأرباح خلال الربع الثالث إلى زيادة المبيعات وهوامش الربحية، ارتفاع حصة المجموعة في أرباح شركات زميلة، انخفاض تكاليف التمويل الصافية الذي يرجع بشكل رئيس إلى انخفاض خسائر صرف العملات الأجنبية، انخفاض المصاريف التشغيلية، وعكس مخصص الزكاة والضرائب والمتعلق بتقييمات الأعوام السابقة لأحد الشركات التابعة.

كذلك ارتفعت الأرباح التشغيلية إلى 427.1 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 169.9 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

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وارتفعت الإيرادات إلى 5.3 مليار ريال مقابل إيرادات بلغت 5.2 مليار ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 338.3 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 5.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 5941%.

وجدير بالذكر أن الشركة كانت قد حققت صافي أرباح بلغ 116.6 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 56.3 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 107.1%.

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