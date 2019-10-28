شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة نفقات التشغيل تهبط بأرباح "سامبا المالية" 2.5% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية الأولية لمجموعة سامبا المالية، المعلنة اليوم الإثنين، تراجعاً في الأرباح بنسبة 2.5% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأفادت المجموعة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 1.226 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 1.3 مليار ريال في الربع المقابل من 2018.

وقالت المجموعة، إن الانخفاض في الأرباح خلال الربع الثالث يعود إلى الزيادة في إجمالي نفقات التشغيل بنسبة 17.1% ويرجع ذلك إلى ارتفاع الاستهلاك، ورواتب موظفين وما في حكمها ومخصص انخفاض الائتمان.

وفي المُقابل، ارتفعت إيرادات المجموعة إلى 2.1 مليار ريال بالربع الثالث من العام الجاري، مُقابل إيرادات بلغت 1.95 مليار ريال بالربع المُقابل من العام 2018.

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وارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنسبة 4.0%، ويرجع ذلك بسبب ارتفاع أرباح تحويل عملات أجنبية، و دخل المتاجرة و دخل أتعاب وعمولات.

وعلى النحو ذاته، حققت المجموعة صافي أرباح بلغ 3.2 مليار مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 3.6 مليار ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة انخفاض بلغت 11.5%.

وكانت سامبا قد حققت صافي أرباح بلغ 2 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 2.4 مليار ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة انخفاض بلغت 16.2%.

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