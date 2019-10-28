الأرباح القوية تصعد بـ «إس آند بي» لمستوى تاريخي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية عند الفتح في جلسة الاثنين، ليسجل «ستاندرد آند بورز» مستوى قياسياً مرتفعاً مع تنامي الآمال بشأن اتفاق تجارة أمريكي صيني، بينما ارتفعت المعنويات أيضاً بسبب الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض تكاليف الاقتراض في اجتماعه هذا الأسبوع.

ويأتي صعود «ستاندرد آند بورز» لمستوى تاريخي مع الأرباح القوية التي أعلنتها الشركات الأمريكية بالإضافة إلى التفاؤل التجاري، حيث ارتفع سهم «ايه.تي.آند.تي» بأكثر من 3% بعد أن كشفت عن أرباح بأكثر من التوقعات خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وكانت واشنطن أعلنت أنها على وشك الانتهاء من بعض أجزاء المرحلة الأولى من الصفقة التجارية مع الصين، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين إنه يتوقع التوقيع على جزء كبير من اتفاق التجارة مع الصين قبيل الموعد المقرر لكنه لم يعط توضيحاً بشأن الموعد.

وقال للصحفيين بقاعدة أندروز المشتركة قبيل المغادرة إلى شيكاغو «نتطلع على الأرجح إلى أن يكون توقيع جزء كبير جداً من اتفاق الصين قبل الموعد المقرر.. سنطلق عليه ‭‭)‬‬المرحلة الأولى)‬‬ لكنه جزء كبير جداً».

وفيما وافق الاتحاد الأوروبي على تمديد موعد خروج بريطانيا من الكتلة حتى 31 يناير/كانون الثاني المقبل، كشفت بيانات اقتصادية الاثنين، عن تراجع عجز الميزان التجاري السلعي في الولايات المتحدة بنحو 3.6% خلال الشهر الماضي.

وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.6% إلى 27108.2 نقطة، ليربح 150 نقطة تقريباً، كما صعد «ستاندرد آند بورز» 0.5% ليسجل أعلى مستوى على الإطلاق في تاريخه عند 3038.27 نقطة، فيما ارتفع المؤشر التكنولوجي «ناسداك» بنحو 0.6% إلى 8300.3 نقطة.