شكرا لقرائتكم خبر عن المركزى التونسى يبقى سعر الفائدة الرئيسى مستقرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبقى البنك المركزى التونسى، سعر الفائدة الرئيسى دون تغيير عند 7.75 بالمئة اليوم الاثنين. كان البنك رفع السعر إلى ذلك المستوى من 6.75 بالمئة في فبراير، بهدف محاربة التضخم المرتفع. بلغ معدل التضخم السنوى فى تونس 6.7 بالمئة في سبتمبر .

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