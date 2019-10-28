شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 3.7 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت وزارة المالية، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة إجمالية بلغت 750.3 مليار جنيه.

وذكرت المالية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم طرح سندات خزانة أجل 3 سنوات بملياري جنيه بمتوسط سعر فائدة بلغ 279.14%، وبلغ أعلى سعر 3.14%، وأقل سعر 18.14%.

وأشارت إلى أنه تم طرح سندات خزانة أجل 7 سنوات بقيمة 750.1 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة 203.14%، وبلغ أعلى سعر 25.14%، وأقل سعر 14%.