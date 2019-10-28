شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البقوليات اليوم.. العدس بـ23 جنيها والفول المستورد بـ15 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار البقوليات اليوم الاثنين 28-10-2019 استقرارا فى أسعار البقوليات في جميع الأسواق داخل القاهرة الكبرى حسبما أكدت شعبة المحاصيل الزراعية والغلال بالغرفة التجارية بالقاهرة.

واستقرت أسعار الفول البلدى بين 25-29 جنيها للكيلو وذلك بحسب المنطقة، فيما سجلت أسعار الفول المستورد بين 15-19 جنيها، استقر سعر الفاصوليا البيضاء عند 23-25 جنيها للكيلو وتراوحت اللوبيا البلدى بين 21-24 جنيها للكيلو، فيما استقر سعر العدس عند 23 جنيها للكيلو، استقر سعر الترمس ليتراوح بين 15 -19 جنيها.

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والجدير بالذكر أن شعبة المحاصيل الزراعية والغلال بالغرفة التجارية بالقاهرة أكدت أن السوق المحلي به فائض من الغلال وأن الأسعار ستظل مستقرة حتى قبل نهاية العام فيما ستتأثر تلك الأسعار بانخفاض سعر الدولار مع بداية العام المقبل، موضحة أن السوق به كمية كبيرة من العرض وبالتالي ستنخض الكميات التي سيتم استيرادها العام القادم.