آي بي إم يعيد اختبار مقاومته الحالية – تحليل – 28-10-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم آي بي إم - INTERNATIONAL BUS MACH CORP - (IBM) في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.02% بما يعادل 1.37 نقطة ليستقر السهم عند سعر 135.44 دولار ، ويأتي ارتفاع السهم في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير ، مع استمرار الضغط السلبي بسبب تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليعيد السهم بهذا الارتفاع اختبار مستوى المقاومة 134.82 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 105.88 إلى 152.74) ، ونلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، وبصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر .
لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة تماسك مستوى المقاومة 134.82 أمام اختبار السهم له ، ليستهدف مستوى الدعم التالي من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي السابق الإشارة إليها عند 129.28 الذي يمثل نسبة 50% منها.
الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة: مرجح انخفاضه
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