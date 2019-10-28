شكرا لقرائتكم خبر عن ايه تي آند تي يرتفع بتأثير دعمه الحالي – تحليل – 28-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استطاع سهم ايه تي آند تي AT&T INC (T) أن يوقف نزيف خسائره في آخر جلساته ، وذلك على اثر استناده لمستوى الدعم المحوري 36.47 ، مما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على تحقيق أرباح وإن كانت طفيفة بلغت نسبتها 0.24% بما يعادل 0.09 نقطة ليستقر السهم عند سعر 36.91 دولار ، وجاء استناد السهم للدعم المذكور بالتزامن مع استناده أيضاً للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مما أضاف المزيد من الضغط الإيجابي له ، خاصة مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر .
لذلك نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ولكن بشرط مهم وهو ثبات مستوى الدعم 36.47 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 38.75 من جديد .
الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : مرجح ارتفاعه
كانت هذه تفاصيل خبر ايه تي آند تي يرتفع بتأثير دعمه الحالي – تحليل – 28-10-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.