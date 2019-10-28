شكرا لقرائتكم خبر عن ايه تي آند تي يرتفع بتأثير دعمه الحالي – تحليل – 28-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استطاع سهم ايه تي آند تي AT&T INC (T) أن يوقف نزيف خسائره في آخر جلساته ، وذلك على اثر استناده لمستوى الدعم المحوري 36.47 ، مما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على تحقيق أرباح وإن كانت طفيفة بلغت نسبتها 0.24% بما يعادل 0.09 نقطة ليستقر السهم عند سعر 36.91 دولار ، وجاء استناد السهم للدعم المذكور بالتزامن مع استناده أيضاً للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مما أضاف المزيد من الضغط الإيجابي له ، خاصة مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر .

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لذلك نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ولكن بشرط مهم وهو ثبات مستوى الدعم 36.47 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 38.75 من جديد .

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : مرجح ارتفاعه