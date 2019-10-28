إكسون موبيل يتحرك بنطاق قناة سعريه هابطة – تحليل – 28-10-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم إكسون موبيل EXXON MOBIL CORPORATION (XOM) في آخر جلساته ، ليحقق السهم أرباحاً حذرة بلغت نسبتها 0.23% بما يعادل 0.16 نقطة وليستقر السهم عند سعر 69.25 دولار ، ليوصل هذا الارتفاع مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، ونلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بها ، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع تداولات السهم بنطاق قناة سعريه هابطة تحد تداولاته السابقة على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق .
لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض السهم بتداولاته القادمة على المدى القصير ، طيلة ثبات المقاومة 70.55 ، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 67.60 .
الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة: مرجح انخفاضه
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