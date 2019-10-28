شكرا لقرائتكم خبر عن أمازون يقلص من خسائره – تحليل – 28-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم أمازون AMAZON COM INC (AMZN) لأدنى سعر له في آخر جلساته عند 1695.39، ارتد السهم منه ارتفاعاً ليقلص الكثير من خسائره ، ويغلق على انخفاض بلغت نسبته -1.09% بما يعادل -19.45 ، ليستقر السهم عند سعر 1761.33 ، ويأتي انخفاض السهم وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة استقراره أدنى مستوى 1756.60 ، فهذا المستوى يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 1307.73 إلى 2035.62)، ليستهدف بعدها مستوى الدعم التالي عند 1672.38 الذي يمثل نسبة 50% منها.

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة: هابط